Якщо власник квартири має ще одне житло, він не може розірвати договір найму, укладений на невизначений строк, та виселити наймача.

Таке рішення Верховного суду оприлюднено у Єдиному реєстрі судових рішень.

У постанові суду йдеться про справу власника житлового будинку, який є позивачем.

Він звернувся до суду про виселення наймачів з частини будинку, мотивуючи свою вимогу тим, що за умовами договору найму має право на дострокове розірвання, якщо попередить про це за 3 місяці у письмовій формі.

Однак суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, мотивувавши своє рішення тим, що позивач має інше житло.

Читайте: Житло для військових з Донбасу та Криму – Рада прийняла закон

Апеляційний суд скаргу задовольнив частково. Зокрема, було виселено відповідача та його одну дитину. Водночас, щодо другої дитини – підтвердив рішення суду першої інстанції.

У підсумку Верховний суд не знайшов підстав для виселення відповідачів з житлового будинку, оскільки позивач має інше житло, що спростовує його потребу у спірному житловому будинку. Крім того, йому не перешкоджають користуватися будинком, в якому також проживає та зареєстрований неповнолітній син позивача, який іншого житла не має.

Раніше Факти ICTV з’ясували, що зараз винайняти квартиру без ризику бути ошуканим практично неможливо, адже ринок оренди не врегульований законодавчо.

Фото: Pixabay