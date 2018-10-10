Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла в старих будинках з вертикальною системою опалення.

Про це у Facebook написав віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

– Відтепер українці можуть самостійно обирати оптимальну систему індивідуального обліку тепла. Це можливість економити споживання тепла і платити виключно за власним лічильнику. На засіданні уряду прийняли важливу постанову, якою затвердили відповідний порядок, – прокоментував Зубко.

Вибрати оптимальну систему індивідуального обліку можна в разі, якщо є технічна можливість інженерних систем в будинку.

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– Раніше індивідуальний (поквартирний) облік був доступний тільки для жителів будинків з горизонтальною системою опалення. Жителі старих будинків, де відсутня технічна можливість встановити індивідуальний лічильник, платили за обсяг тепла, що споживало все будівля по комерційному домового сайту. Плата ділилася пропорційно площі на всіх. І всі платили однаково, – розповів Зубко.

Тепер, за його словами, власники квартир, які встановлять квартирні лічильники (при горизонтальній розводці інженерних мереж в будинку) або прилади-розподілювачі на опалювальні прилади (при вертикальної розводки) зможуть регулювати температуру в своїх квартирах, економити тепло і платити виключно за власним лічильнику.

– Доплата буде тільки за обігрів загальних місць користування та допоміжних приміщень відповідно до площі їх квартири, – додав Зубко.

Він розповів, що дана постанова була прийнята в рамках імплементації закону Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання.

Раніше повідомлялося, що опалювальний сезон в Україні може початися раніше.