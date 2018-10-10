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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 10 жовтня (КАРТА)

Сьогодні на території України опадів не очікується.

Сьогодні на території України очікується сонячна погода, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 2-7° тепла, вдень потеплішає до 14-19°. У південній частині, на Закарпатті та Донеччині дещо тепліше. Вночі очікується 6-11° тепла, вдень – 18-23°.

Читайте: У Карпатах випало півметра снігу

У Києві сьогодні без опадів.

Температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.

До слова, Факти ICTV також публікували прогноз погоди на цілий тиждень.

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