Сьогодні на території України опадів не очікується.
Сьогодні на території України очікується сонячна погода, без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.
Вітер північно-східний, східний, 3-8 м/с.
Температура вночі коливатиметься у межах 2-7° тепла, вдень потеплішає до 14-19°. У південній частині, на Закарпатті та Донеччині дещо тепліше. Вночі очікується 6-11° тепла, вдень – 18-23°.
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У Києві сьогодні без опадів.
Температура вночі 5-7° тепла, вдень 16-18°.
До слова, Факти ICTV також публікували прогноз погоди на цілий тиждень.
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