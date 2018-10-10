Обговорення отримання Томосу на автокефалію української православної церкви буде можливим після сьогоднішнього звіту екзархів.

Речник Київської патріархії архієпископ Євстратій повідомив у Facebook, що обговорення отримання Томосу на автокефалію української православної церкви буде можливим тільки після того, як відбудеться звіт екзархів Вселенського патріарха у Стамбулі.

– Лише після цього можливе обговорення питання томосу. Тому повідомлення, ніби Томос вже є – не відповідають дійсності, а інформаційно – шкідливі, бо після хвилі перемоги піде хвиля зради, коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив. Боролися за автокефалію 100 років – тож можемо ще трохи побути стриманими, – повідомив Євстратій.

Він нагадав, що спочатку має бути надано рішення Синоду Вселенського патріархату про надання Томосу про автокефалію. Після цього проведуть Собор, де зберуться архієреї УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про надання Томосу.

Потім предстоятель єдиної помісної автокефальної УПЦ отримає Томос як документ.

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До слова, президент України Петро Порошенко переконаний, що процес прийняття рішення про надання Україні Томосу про створення помісної Української Православної церкви, уже вийшов на фінішну пряму.