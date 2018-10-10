PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Питання Томосу для України обговорять після сьогоднішнього звіту екзархів/

Питання Томосу для України обговорять після сьогоднішнього звіту екзархів

Обговорення отримання Томосу на автокефалію української православної церкви буде можливим після сьогоднішнього звіту екзархів.

Церква

Речник Київської патріархії архієпископ Євстратій повідомив у Facebook, що обговорення отримання Томосу на автокефалію української православної церкви буде можливим тільки після того, як відбудеться звіт екзархів Вселенського патріарха у Стамбулі.

– Лише після цього можливе обговорення питання томосу. Тому повідомлення, ніби Томос вже є – не відповідають дійсності, а інформаційно – шкідливі, бо після хвилі перемоги піде хвиля зради, коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив. Боролися за автокефалію 100 років – тож можемо ще трохи побути стриманими, – повідомив Євстратій.

Він нагадав, що спочатку має бути надано рішення Синоду Вселенського патріархату про надання Томосу про автокефалію. Після цього проведуть Собор, де зберуться архієреї УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП, які звернулися до Вселенського патріарха з проханням про надання Томосу.

Потім предстоятель єдиної помісної автокефальної УПЦ отримає Томос як документ.

Читайте: Автокефалія для УПЦ: у Стамбулі почався Синод Вселенського патріархату

До слова, президент України Петро Порошенко переконаний, що процес прийняття рішення про надання Україні Томосу про створення помісної Української Православної церкви, уже вийшов на фінішну пряму.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна не відноситься до РПЦ – документ
Українська церква незалежна від Московського патріархату: докази Константинополя
Порошенко про отримання Томосу: Ми на фінішній прямій
Церква
Автокефалія УПЦ: у США зробили заяву
Після Томосу УПЦ МП називатимуть по-новому – Порошенко
Філарет
Коли буде рішення про автокефалію УПЦ – Філарет назвав дату
Церква Білорусі хоче отримати автокефалію
Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
В УПЦ КП відреагували на відмову РПЦ молитися за патріарха Варфоломія
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка