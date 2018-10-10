Кабінет міністрів затвердив порядок застосування зброї і бойової техніки з’єднаннями, військовими частинами та підрозділами ЗСУ під час виконання завдань із відбиття збройної агресії проти України.

Згідно з порядком, затвердженим Кабміном на засіданні, військові частини, підрозділи та військовослужбовці Збройних сил під час виконання ними завдань щодо відбиття збройної агресії проти України та під час заходів із забезпечення національної безпеки й оборони мають право застосовувати зброю або військову техніку для:

відбиття нападу або попередження нападу на об’єкти, що охороняються;

звільнення заручників або військовополонених, захоплених об’єктів або запобігання такого захоплення;

знищення зброї, бойової техніки, транспортних і технічних засобів, що знаходяться в користуванні осіб, причетних до збройної агресії;

захисту цивільних осіб і об’єктів;

затримання осіб, причетних до збройної агресії;

зупинки дій осіб, що здійснюють правопорушення;

у низці інших випадків, визначених наказом керівника Об’єднаних сил.

Під час нападу чи загрози за можливості повинні застосовуватися попереджувальні заходи:

використання візуальних і звуковізуальних сигналів, покажчиків про можливе застосування зброї або техніки;

встановлення огорож на ділянках місцевості біля військових об’єктів із метою попередження і запобігання наближенню;

усне чи з використанням техзасобів попередження про можливе застосування зброї;

попереджувальну стрільбу.

Попереджувальні заходи повинні бути вичерпними та забезпечувати можливість заради мети відмовитися від нападу.

У разі раптового нападу зброя і техніка можуть застосовуватися без попереджувальних заходів.

Також передбачено, що за рішенням командира навколо військового об’єкту може встановлюватися зона попереджень і зона оборони.

Летальне застосування зброї або техніки дозволяється для самооборони, а також під час виконання завдань із відображення збройної агресії проти України та під час заходів із забезпечення національної безпеки та оборони.

Коли летальне застосування зброї неминуче, командир повинен забезпечити збереження людських життів, мінімізувати поранення цивільних осіб, забезпечити також надання медичної допомоги пораненим і можливість евакуації осіб у найкоротший термін.

Фото: Міноборони