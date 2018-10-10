Законодавство про природно-заповідний фонд забороняє будівництво каскадів ГЕС на Дністрі.

Про це заявила екологічний активіст і керівник КП Заліщики туристичні Леся Мандзюк, коментуючи план Укргідроенерго побудувати Верхнедністровскій каскад ГЕС, передає Обозреватель.

Будівництво Верхньодністровського каскаду ГЕС є в інвестиційній програмі компанії, що зараз розглядається Національною комісією регулювання ринку енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

– З екологічної точки зору це не те, щоб екологічна катастрофа, це свідоме руйнування. Причому тут у нас національний природний парк з одного боку, регіональний ландшафтний парк з іншого боку. Тобто, це природно-заповідні об’єкти всеукраїнського рівня. Я не вважаю допустимим таке будівництво на цій території. Закон забороняє якісь такі зміни на території об’єктів природно-заповідного фонду, – підкреслює Леся Мандзюк.

На думку активіста проект негативно вплине на екосистему верхнього Дністра.

– Насправді будівництво каскаду Верхньодністровських ГЕС повністю зруйнує екосистему верхнього Дністра, як таку. Відбудеться руйнування, підмивання берегів, унікальних стінок, унікальних місць, де рослини, тварини, де гніздиться дуже багато птахів, – коментує Мандзюк.

Нагадаємо, 3 жовтня відбулися громадські слухання в НКРЕКП про перегляд тарифу та збільшення фінансування інвестиційної програми на поточний рік для Укргідроенерго. За підсумками слухань комісія не підтримала інвестпрограму і звернулася до керівництва Укргідроенерго з проханням надати детальні документи щодо спірних статей.

Раніше експерт директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що перш, ніж змінювати тариф для компанії Укргідроенерго, НКРЕКП повинна провести аудит компанії і її витрат на виконання інвестпрограми.

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Нагадаємо, в ЗМІ відзначають, що Укргідроенерго залишається самим рентабельним видом генерації електроенергії. Зокрема, тариф ГЕС забезпечує рентабельність Укргідроенерго на рівні до 50%. Зате фактичні обсяги інвестицій стабільно не дотягують до планових. Зокрема, в 2015 р компанія профінансувала лише 85% від запланованих вкладень, в 2016-м – 78%, а в минулому році – лише 60%.