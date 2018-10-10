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Вибухи на складах: що потрібно зробити і скільки потрібно часу

При нинішньому рівні фінансування на зміцнення арсеналів боєприпасів знадобиться не менше 15 років.

Степан Полторак

Про це заявив міністр оборони Степан Полторак на засіданні Кабміну.

За його словами, за останні два роки Міноборони було виділено по 400-500 млн грн на зміцнення арсеналів.

Полторак зазначив, що були обрані три основних великих арсенали, де зараз проводиться робота – Святоха, Калинівка та Богданівка. На першому почалося будівництво залізобетонних сховищ, чотири майже готові, а також повністю укріплений периметр.

Розпочато будівництво на арсеналах у Калинівці і Богданівці.

– У цьому році ми плануємо побудувати 15 таких сховищ, – повідомив Полторак.

За словами міністра, виділених грошей на підтримку боєздатності сховищ недостатньо.

– Тільки за останні два роки виділяється мільярд, по 500 млн. До цього було 10-20 млн. Навіть якщо ми будемо виділяти на рік 500 млн – для того, щоб побудувати всі арсенали і бази, нам знадобиться 15 років, – підкреслив глава оборонного відомства, додавши, що це за умови ідеальної роботи забудовників, і тут теж є проблеми.

Раніше Полторак заявив, що тільки підземні і/або закриті сховища для боєприпасів допоможуть уберегти арсенали ЗСУ від підриву диверсантами або загоряння через службову недбалість.
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Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року о 3.30 ночі стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області. У цьому райцентрі проживає приблизно 11 тис. осіб. Йде евакуація населення. Факти ICTV продовжують слідкувати за новинами з епіцентру подій.

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