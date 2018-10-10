Двері щодо членства в ЄС мають залишатися відчиненими для України, Грузії та країн Балканського півострову.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що ЄС має тримати відчиненими двері щодо членства в Союзі для України, Грузії та країн Балканського півострову, передає PAP.

– Польща від початку членства в ЄС активно підтримувала дії щодо зближення східних сусідів до ЄС та Заходу, особливо України, Грузії і Західних Балкан. Ми завжди підкреслювали, що двері до Євросоюзу мають залишатися відчиненими і хочемо, аби ці країни у майбутньому стали частиною ЄС, – сказав Дуда.

Він також розповів про спільні європейські цінності та навів приклад відсутності європейської солідарності щодо проекту Північний потік-2.

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До слова, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що президент РФ Володимир Путін мріє про розвал Євросоюзу.