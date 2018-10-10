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ЗСУ просунулися на 1,2 км і звільнили село під Волновахою – волонтери

Об’єднані сили провели спецоперацію та звільнили село поблизу Волновахи.

Українські військові

Поблизу Волновахи воїни Об’єднаних сил провели спецоперацію, в ході якої було звільнено село у сірій зоні, повідомляє фонд Повернись живим.

Українські бійці просунулися на 1,2 тис. метрів та провели зачистку у селі.

За інформацією фонду, бойовики використовували населений пункт для обстрілів українських позицій. Майже вся територія спецоперації була замінована мінами російського виробництва.

– Захисники Україні також знайшли у сірій зоні російські сухпайки, де були вказані міста виготовлення – наприклад, Перм та Москва, а також залишки боєприпасів Збройних сил РФ із затертими маркуваннями, – йдеться у повідомленні.

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Прес-центр ООС підтвердив інформацію щодо звільнення населеного пункту, в якому до війни проживало 80 осіб.

– Мирні жителі покинули його, адже окупанти, незважаючи Мінські угоди, заходили в село, грабували будинки і тримали людей у страху. Після того, як населений пункт спорожнів, бойовики ховалися в покинутих будинках і звідти обстрілювали позиції української армії, – йдеться у повідомленні.

До слова, на Донбасі зафіксовано велике скупчення військової техніки бойовиків, розміщеної з порушенням ліній відведення.

Фото: Повернись живим

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