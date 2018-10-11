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Frankfurter Buchmesse: записки Сенцова прочитають на найбільшій виставці світу

У німецькому Франкфурті-на-Майні 10 жовтня почала працювати найбільша у світі книжкова виставка-ярмарок, участь в якій традиційно бере Україна. Цього разу там зачитають записки Олега Сенцова.

Про це пише Телеграф.

Важливою темою ювілейної ярмарки стане тема прав людини, цього року відзначається 70-річчя декларації з прав людини. Також буде присутня проблематика Me Too (популярний хештег, миттєво поширився у соціальних мережах у жовтні 2017 року, що підкреслює осуд сексуального насильства і домагань, що набув поширення у результаті скандалу і звинувачень кінопродюсера Харві Вайнштейна).

Офіційне відкриття українського стенду намічено на 16.00 у середу. Всі дні аж до 14 жовтня, останнього дня роботи виставки, на стенді будуть проходити різноманітні заходи. Серед них зустрічі з письменниками, журналістами та літературними критиками. Заплановані читання записок Олега Сенцова і зустріч з Мустафою Джемілєви. Крім того, буде презентовано українсько-німецький журнал Gelblau (Жовто-Блакитний), а також спільний проект видавництва Книга-подорож про Україну.

14 жовтня, з 15.00 до 16.00, на українському стенді Франкфуртського фестивалю пройде автограф-сесія відомого українського політичного блогера, оглядача і аналітика Олега Паламаря, автора книг Вітрина і Колесо історії. Україна 2015-2018, в яких детально описані і проаналізовані політичні та економічні процеси в Україні і світі, починаючи з періоду зими 2013-2014 рр.

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До речі, Олег Сенцов став одним із фіналістів на отримання премії За свободу думки імені Андрія Сахарова.

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