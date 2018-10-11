Харківський тракторний завод в 2018 р, реалізуючи довгострокову програму модернізації, отримав від власника і освоїв $5 млн інвестицій.

Як відомо, підприємство належить групі DCH Олександра Ярославського, який придбав ХТЗ в 2016 р і в стислі терміни забезпечив відновлення виробництва після тривалого простою.

Про це сьогодні, 11 жовтня, на в ході п’ятого агропромислового форуму AGROPORT в Харкові заявив журналістам генеральний директор Харківського тракторного заводу (ХТЗ) Андрій Коваль.

– Зараз за фактом інвестовано близько $5 млн. У наступному році – ще близько $5 млн, – сказав Коваль.

Гендиректор підкреслив, що ХТЗ зробив в 2018 році значне поліпшення якості вироблених тракторів.

– У продукт тільки з початку року було зроблено більш 200 поліпшень – від невеликих до досить значних: адаптована нова лінійка моторів, ефективних, сучасних, економічних. В роботі зараз серйозні зміни, пов’язані з гідрокеруванням, збільшенням міцності. Крім того, ми хочемо, щоб трактор возив більше, працював надійніше, споживав менше палива і так далі. Тобто споживчі властивості продукту і надалі будуть покращуватися, – сказав Коваль.

Генеральний директор ХТЗ додав, що підприємство працює не тільки безпосередньо над продуктом, але і над підвищенням загальної ефективності виробничого процесу.

– Зараз завод в стані великого будівництва: ми реконструюємо цехи, купуємо нове обладнання, оптимізуємо структуру виробництва. Це дозволить дати більш приємну ціну продукту, – сказав Коваль.

За його словами, у 2018 році завод по Україні збільшив реалізацію продукції на 40%. У 2019 планується виробити близько 1 тисячу тракторів.

-Хотів би окремо подякувати нашому акціонеру. (Ред. – Олександру Ярославському) за особливе відношення до підприємства. У нього багато активів, але в даному випадку у нього ХТЗ – це хобі №1. Він дуже зацікавлений в розвитку ХТЗ, в тому, щоб щоб Україна отримала свій український трактор не гірший, а, може, в чомусь і кращий, якщо брати ціну і якість, імпортної продукції, – підсумував гендиректор ХТЗ.

Нагадаємо, що легендарний Харківський тракторний завод починає свою історію з 1930 року і придбаний Олександром Ярославським у 2016 році. За підсумками 2017-го ХТЗ випустив 794 одиниці техніки та отримав прибуток у розмірі 48,8 млн грн. (Проти збитку в 667 млн грн у 2016 році).

У 2013 році всі оборонні підприємства були банкрутами. Свідомо знищувався оборонно-промисловий комплекс. Харківський тракторний завод стояв. Треба було багато спільних зусиль, приїзду на завод для того, щоб захистити виробництво в найбільшій аграрній країні Європи. Інвестор мені тоді пообіцяв: буде, пане президенте, якщо ми зробимо це і це. Сьогодні є 800 тракторів. Таке перевиконання я вітаю, – сказав президент України Петро Порошенко на міжнародному інвестиційному форумі в Харкові 29 вересня цього року.