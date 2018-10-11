Нові тарифи на тепло можуть ввести вже через місяць після підвищення ціни на газ.

Нові тарифи на тепло можуть ввести через місяць після того, як буде підвищена ціна на газ для населення, повідомляє LB.ua.

– Як тільки буде нова ціна газу від Кабміну, ми ініціюємо процедуру перегляду тарифів на тепло і теплопостачання. З урахуванням відкритого обговорення, через місяць, нові тарифи будуть встановлені, – заявила голова НКРЕКП Оксана Кривенко.

За її словами, якщо рішення про підвищення ціни на газ приймуть у жовтні, то обговорення питання про підвищення тарифів пройде у листопаді і їх встановлять з 1 грудня.

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До слова, у НКРЕКП вважають дуже низьким рівень відшкодування вартості електричної енергії споживачами.