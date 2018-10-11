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Напружена доба на Донбасі: четверо бійців загинули, трьох поранено

Минулої доби бойовики 28 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів двоє бійців загинули, трьох поранено. Ще двоє військових підірвалися на міні.

10 жовтня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте цілком контрольованою.

Бойовики 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. 12 разів ворог застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС.

Противник вів прицільний вогонь зі 120 та 82-мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також прицільний вогонь вів ворожий снайпер.

Окупанти обстрілювали позиції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Степне, Троїцьке, Новолуганське, Травневе, Зайцеве, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Широкине.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули та троє зазнали поранень.

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Позиції ЗСУ поблизу Кримського, Новотошківського, Травневого, Новолуганського та Красногорівки окупанти обстрілювали зі 120-мм мінометів.

Вогневого впливу з 82-мм мінометів зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Авдіївки, Красногорівки, Гнутового та Лебединського.

Захисники Золотого та Гнутового були обстріляні протитанковими ракетами, а оборонці Кримського та Травневого – з озброєння бойових машин піхоти.

Крім того, по позиціях поблизу Новотошківського ворог вів вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2.

Опорний пункт у районі Гнутового обстрілював ворожий снайпер.

Двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої.

За даними розвідки, протягом доби 6 окупантів знищено та 10 поранено.

Раніше українські військові провели спецоперацію поблизу Волновахи та звільнили село в сірій зоні.

Фото: Міноборони

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