Президент Петро Порошенко анонсував цього року початок будівництва 15 сучасних сховищ боєприпасів з автоматичними системами охорони, що мають виключати вчинення диверсій.

Про це Порошенко повідомив сьогодні у Хмельницькій області під час зустрічі із командирами бригад Збройних сил, Нацгвардії і Державної прикордонної служби, пише УНІАН.

– На сьогоднішній день ми не маємо жодного сучасного складу (боєприпасів), їх не було і не маємо зараз, а те, що було станом на 2014 рік, нагадувало впорядковані звалища під відкритим небом, – зауважив він.

За словами президента, цього року заплановано початок будівництва 15 сучасних сховищ з автоматичними системами охорони, які виключають диверсії, з автоматичними системами протипожежної безпеки, автоматичними системами оповіщення, які зводять майже до нуля людський чинник. Президент наголосив, що у питанні зберігання боєприпасів необхідно виключити людський чинник, коли охоронець може бути завербований, а диверсант проникне та здійснить підрив на будь-якому складі.

Порошенко зауважив, що зараз вирушає на арсенал боєприпасів до села Цвітоха у Хмельницькій області.

– Його реконструкція відбувається за стандартами НАТО. 37 залізобетонних сховищ, 70 км електромереж, 20 км водогонів, 15 кілометрів доріг із твердим покриттям. Один мільярд та 250 млн гривень. І це лише на один об’єкт. Це – ціна за безпеку, – додав глава держави.

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Нагадаємо, 9 жовтня 2018 року о 3.30 ночі стався масштабний вибух на технічній території арсеналу номер 6 біля міста Ічня Чернігівської області. У цьому райцентрі проживає приблизно 11 тис. осіб. Йде евакуація населення. Факти ICTV продовжують слідкувати за новинами з епіцентру подій.