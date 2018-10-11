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Подільський міст запрацює за 2 роки: на якій стадії будівництво

У 2018 році на будівництво Подільського мостового переходу у Києві витрачено орієнтовно 392,7 млн грн.

Подільський міст

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

– Цього року вже виконані роботи з укріплення монтажних опор, зварювання стиків арки, антикорозійного захисту балки жорсткості та арки, монтажу підвісних риштувань балки жорсткості та змонтовані 4 з 19 в’язів арки мосту через Дніпро, – йдеться у повідомленні.

Також виконані роботи на естакадах на Рибальському півострові, Трухановому острові, в урочищі Горбачиха та біля дамби Русанівських садів, Лівоповоротному з’їзді з мостового переходу та мості через Десенку.

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Директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Сергій Симонов обіцяє, що шостий автодорожній міст через Дніпро у Києві, який будують з 2003 року, запрацює вже за два роки.

За його словами, Подільський мостовий перехід дозволить побудувати Подільсько-Воскресенську лінію метро та розвантажити від транспорту Північний міст.

Подільський міст розраховано під сумісний рух автотранспорту (6 смуг руху) та метрополітену. Його проектна пропускна спроможність – 60 тис. одиниць авто на добу.

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Подільський міст запрацює за 2 роки: на якій стадії будівництво / 3 фотографии

Раніше повідомлялося, що проїзд через Подільсько-Воскресенський міст після завершення його будівництва можуть зробити платним.

Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

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