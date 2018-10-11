У вихідні, 13, 14 і 15 жовтня, в Україні очікується тепла та сонячна погода.

Протягом трьох днів, з 13 по 15 жовтня, температура повітря не опускатиметься нижче +18, прогнозують в Укргідрометцентрі.

У суботу, 13 жовтня, сонячно і сухо скрізь по Україні.

По-літньому тепло буде на Закарпатті – до +21, на градус нижче у південних регіонах.

На решті території +18.

У Києві без опадів, вночі 2-4, а вдень 16-18 градусів тепла.

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На неділю, 14 жовтня, синоптики також прогнозують суху та теплу погоду.

Температура повітря практично не зміниться.

У західних регіонах потепліє до +20, на решті території – без змін.

У Києві хмарно з проясненнями, вночі 5-7, вдень до +18.

У понеділок, 15 жовтня, бабине літо триватиме.

На Закарпатті +21, на півдні та заході +20, у центральних, північних та східних областях – до +18.

У столиці також буде тепло, як і у попередні дні.

До слова, ще минулого тижня у Карпатах випало півметра снігу.