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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 11 жовтня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 11 жовтня, буде хмарною із проясненнями.

Погода 11 жовтня буде теплою, по всій території очікується мінлива хмарність, повідомляє Укргідрометцентр.

Найнижча температура охопить Чернігівщину – тут очікують 15-17° тепла.

Найтепліше буде у Криму, на Миколаївщині та Закарпатті – тут температура підніметься до 20-22°.

На півночі та в центрі України очікують близько 16-18° тепла, а у східних областях повітря прогріється до 17-19°.

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У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Вдень стовпчик термометра підніметься у межах 16-18° тепла.

До слова, ще минулого тижня у Карпатах випало півметра снігу.

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