Погода в Україні сьогодні, 11 жовтня, буде хмарною із проясненнями.
Погода 11 жовтня буде теплою, по всій території очікується мінлива хмарність, повідомляє Укргідрометцентр.
Найнижча температура охопить Чернігівщину – тут очікують 15-17° тепла.
Найтепліше буде у Криму, на Миколаївщині та Закарпатті – тут температура підніметься до 20-22°.
На півночі та в центрі України очікують близько 16-18° тепла, а у східних областях повітря прогріється до 17-19°.
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У Києві без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Вдень стовпчик термометра підніметься у межах 16-18° тепла.
До слова, ще минулого тижня у Карпатах випало півметра снігу.
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