Міністр соціальної політики Андрій Рева платить за комунальні послуги 1175 гривень.

Про це він розповів в ефірі 112 Україна.

– Я проживаю тут, а зареєстрований у Вінниці. Сім’я моя живе у Вінниці. Я орендую квартиру, плачу згідно договору, куди входять і комунальні послуги, – сказав він.

У трикімнатній квартирі (64 кв. м) сім’ї міністра у Вінниці індивідуальне опалення.

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За його словами, оплата відбувається по чотирьох позиціях-утримання житла, газ, електроенергія і вода.

– У січні минулого року ми заплатили 1175 грн. У Києві ж я плачу не по платіжках, а орендну плату. Мені з 1 жовтня цього року підвищили орендну плату, я буду показувати зараз в декларації, – сказав міністр.

До слова, раніше у Мінсоцполітики пояснили, чому усна відмова у субсидії є незаконною.