Архієпископ Даниїл Памфілійський сподівається на позитивне рішення з українського питання наприкінці Синоду Вселенського Патріархату, який проходить у Стамбулі.

Про це він заявив перед початком засідання Синоду в останній день, 11 жовтня, передає Радіо Свобода.

– Доповідь пройшла чудово, ми провели зустріч з Патріархом, а сьогодні вранці продовжуємо. Сподіваємося, що до кінця дня буде офіційне повідомлення. Доповідь була сприйнята чудово. Я думаю, всі були зацікавлені українським питанням, було багато запитань і відповідей. Так що думаю, що буде щось позитивне. Буде ще продовження доповіді та обговорення. Думаю, через кілька годин ви почуєте результати, – заявив він.

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До слова, президент України Петро Порошенко переконаний, що процес прийняття рішення про надання Україні Томосу про створення помісної Української Православної церкви, уже вийшов на фінішну пряму.

Фото: Укрінформ.