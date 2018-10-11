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ЗСУ готові до вторгнення з Криму, Придністров’я та півночі – Порошенко

Україна створила угруповання військ, готових до відбиття агресії зі сходу, Криму, Придністров’я і півночі.

Петро Порошенко

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з командирами бригад (полків) Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби України в Хмельницькій області відзначив зростання боєготовності ЗСУ.

Президент зазначив, що для відсічі агресії у всіх напрямках створено угрупування сил, передає Інтерфакс-Україна.

– Сформовано 39 бойових бригад, низку військових частин оперативного, тилового і технічного забезпечення. На потенційно небезпечних напрямках створено угрупування сил, які готові для відсічі агресії, і не тільки зі сходу, але в тому числі і з кримського напрямку війська треба тримати напоготові, у тому числі з Придністров’я, в тому числі з півночі, — сказав Порошенко.

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Нагадаємо, Порошенко анонсував початок будівництва 15 сучасних сховищ боєприпасів.

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