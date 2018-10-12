Павло Клімкін заявив, що немає жодних підстав звинувачувати угорців з подвійним громадянством у зраді чи сепаратизмі.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін переконаний , що нинішня позиція Будапешта щодо мови шкодить українським угорцям.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Завтра відвідаю Ужгород. Товариство угорської культури Закарпаття запросило мене на своє засідання…Особливо ж для мене важливо буде поговорити з тими українськими угорцями, чиї інтереси безпосередньо зачіпає нинішня напруженість між Будапештом і Києвом, – написав міністр.

Клімкін зазначив, що жодних “випадів” проти угорської громади у нього немає.

– Так, я дискутую з офіційним Будапештом з питань викладання державної мови, я рішуче засудив практику масової роздачі угорського громадянства (причому таємної, що мене особливо дратує), але жодних випадів проти угорської громади у мене не може бути ні на практиці, ні в теорії! Навпаки, я завжди стверджував, що немає жодних підстав звинувачувати угорців з подвійним громадянством у зраді чи сепаратизмі, – наголосив очільник МЗС.

Він висловив переконання, що нинішня позиція Будапешта щодо мови шкодить українським угорцям.

– Я абсолютно переконаний, що нинішня позиція Будапешта щодо мови справді шкодить українським угорцям. От, наприклад, які перспективи чекають хлопців і дівчат з Берегова, якщо після закінчення школи вони двох речень не зможуть зв’язати державною мовою?, – підкреслив Клімкін.

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За словами міністра, ситуацію з подвійним громадянством він закликає розв’язати таким чином, щоб не зашкодити людям, які вже мають два паспорти.

– Зрештою, я був першим, хто запропонував розпочати дискусію про те, як вирішити проблему, ба навіть розглянути можливість розсудливого і збалансованого застосування подвійного громадянства. Але мої критики цього чомусь не помічають, – додав Клімкін.

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