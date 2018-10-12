До жительки Армянська прийшли співробітники російської прокуратури і поліції після того, як вона закликала городян вийти до влади міста через викиди на заводі Кримський титан.

Співробітники російської поліції та прокуратури прийшли до жительки Армянська Катерини Пивовар після того, як вона закликала городян зібратися біля підконтрольній Кремлю адміністрації міста через ситуацію після викидів на заводі Кримський титан, повідомляє Крим.Реалії.

За словами жінки, їй вручили застереження про недопущення порушення російського законодавства і заявили, що їй не слід організовувати цей захід.

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При цьому Пивовар уточнила, що не планувала збирати мітинг. Вона лише пояснила, що мами з дітьми прийдуть до будівлі адміністрації міста і попросять владу поспілкуватися з ними.

Як повідомлялося, у ніч на 24 серпня всі металеві предмети в будинках Армянська вкрилися липкою іржею.

На початку вересня окупаційна влада Криму зупинила завод Кримський титан через неконтрольовані викиди. Згодом стало відомо про масову евакуацію з Армянська.

Пізніше урядова комісія назвала дві версії екокатастрофи у Криму.

Уже 23 вересня в Армянську скасували режим надзвичайної ситуації, введений 14 вересня.