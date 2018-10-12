Покрова Пресвятої Богородиці – головне осіннє свято, яке православні християни відзначають 14 жовтня. У цей день віруючі у молитвах просять Божу Матір про заступництво, здоров’я, сприяння у сімейному житті та коханні.

Саме тому на Покрову дівчатам, які бажають вийти заміж, слід прийти до церкви до початку богослужіння, поставити свічку Пресвятій Богородиці та попросити її про якнайшвидше заміжжя й щасливе сімейне життя.

Зі святом пов’язано багато народних традицій, обрядів та прикмет. Факти ICTV зібрали найцікавіші.

З чого почалося свято Покрови Пресвятої Богородиці

Свято Покрови сягає своїм корінням 910 року. У той час Константинополь був узятий в облогу ворогом. Святий Андрій Блаженний та його учень Єпіфаній молилися у Влахернському храмі про перемогу. Їм явилася Пресвята Богородиця, що пливла у повітрі в ясному небесному сяйві в оточенні ангелів і святих.

Разом із Богородицею вони побачили Іоанна Хрестителя та Івана Богослова. Богоматір помолилася разом із віруючими, після чого зняла зі своєї голови блискуче покривало і простягнула над усіма людьми, що перебували в церкві. Тим самим Покров Богородиці захистив їх від ворогів, видимих і невидимих. Дивовижне явище врятувало місто.

На Русі свято Покров Божої Матері було встановлене за князя Андрія Боголюбського приблизно в 1164 році.

Традиції, обряди та прикмети на Покрову 2018

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Здавна люди вірили, що Покрова приносить щастя, кохання і благоденство. Саме тому в цей час призначали весілля. Часто 14 жовтня випадає перший сніг, який асоціюється з весільним покривалом або фатою.

А ще в цей день прощалися з осінню і зустрічали зиму: На Покрову до обіду осінь, а після обіду – зима.

Якщо на Покрову вітряно – буде великий попит на наречених, якщо напередодні вночі випаде сніг – буде багато весіль.

Щоб прожити зиму в достатку і теплі, проводили обряди. У цей день господині перший раз розводили вогонь у печі, причому обов’язково використовували гілки плодових дерев – щоб наступного року сади дали хороший урожай, а сім’я процвітала. А ще – щоб в оселі завжди було тепло і затишно.

До свята Покрови утеплювали житло і пекли млинці. Перед тим, як сідати за святковий стіл, господиня обходила всі кутки з тарілкою і тільки після цього, прочитавши молитву Пресвятій Богородиці, пробувала їх на смак. Також для застілля пекли спеціальний Покровський коровай, яким пригощали всіх родичів і сусідів. А залишки короваю сушили і ховали до Великого посту.

Всі головні обряди 14 жовтня виконувала жінка, господиня будинку. В цей день кожна мати намагалася захистити дітей покровом від усіх бід. Для цього, тримаючи в руках ікону Богородиці, жінка ставала на лаву, щоб опинитися над близькими, як колись у храмі Діва Марія з покривом з’явилася у повітрі над віруючими. Всі діти в родині, незалежно від віку, опускалися на коліна, і мати казала: Як Цариця Господня покровом землю всю накриває, так і я плід лона свого накриваю від усякої напасті. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Для дівчат і хлопців починалася пора посиденьок, коли довгими осінніми та зимовими вечорами дівчата пряли та вишивали під народні пісні.

Вважається, що Пресвята Богородиця бере під свій захист молоді родини, тому весілля й вінчання намагалися справляти саме в цей день.

Одна з відомих традицій полягала в тому, що в ніч на Покрову молодята замість матраців споруджували собі ложе з 21 житнього снопа. Це було своєрідною гарантією щасливого сімейного життя.

На Покрову помічали, якою буде зима:

Вона буде холодною та сніжною, якщо дме північний крижаний вітер, і теплою – якщо південний.

Якщо сніг покрив землю, то потрібно чекати сніжної і морозної погоди у всі три зимові місяці.

Відсутність опадів говорить про затяжну осінь. Немає снігу на Покров – не буде і на Катю (Святу Катерину – 7 грудня).

Якщо на Покров у небі пролітають журавлі – теплої зими не чекай. До того ж прийде вона раніше покладеного терміну.

Якщо на горобині забагато грон – зима буде морозною і сніжною. Природа таким чином піклується про птахів, щоб їм було чим харчуватися.

Дерева повністю скинули до Покрови листя – на теплий рік. Якщо ж листя залишилося – чекайте сильної холоднечі.

Як ворожити на Покрову 2018

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Покрова завжди вважалася дівочим святом, з неї починалася пора весіль. Тому дівчата, які мріяли вийти заміж, прикрашаючи ікону Діви Марії власноруч вишитим рушником, примовляли так: Покров, Покров, покрий мою голову хоч хустинкою, хоч ганчіркою, аби не залишилася я в дівках.

Також у ніч на 14 жовтня дівчата зверталися ще з таким проханням: Покрий землю сніжком, а мене – женишком. І лягала спати, ні з ким не розмовляючи. Якщо у сні з’явиться суджений – скоро весілля.

Ворожили і на солоних варениках. Для цього перед тим, як лягти спати, дівчина з’їдала штук п’ять чарівних вареничків і промовляла: Суджений-ряджений, принеси мені водички напитися. Хто присниться – той і наречений.

Зранку на Покрову дівчата бігли до церкви і ставили свічку Діві Марії. Хто раніше поставить свічку, той раніше й заміж вийде. А за полум’ям свічки дізнавалися своє майбутнє: рівний вогник означає тихе спокійне життя, якщо свічка горіла яскраво, сильно, з переморгуванням – таким і життя буде. Якщо ж свічка потріскувала – життя у дівчини буде дуже бурхливим.

А ще ворожили на зернах. Увечері майбутня наречена обходила все село і набирала потроху води з 9 криниць, а після варила в ній 72 пшеничних зерна. З цією пшеницею треба було відійти від свого будинку на 72 кроки і розкидати зерна. А вночі дівчина приходила туди ж і піднімала з землі те, що попадеться під руку. Якщо візьме варене зерно – чоловіка знайде молодого і багатого, якщо в руці опиниться тріска або гілочка – він буде теслею, знайдений папірець обіцяє нареченого грамотного і заможного, а зачерпне саму землю – жити їй з хліборобом.

Збираючись разом, дівчата ворожили: яка з них першою вийде заміж. Вони відрізали нитки однакової довжини і підпалювали їх. У кого з дівчат нитка згорить швидше – та і буде першою. Якщо нитка погасла відразу або згоріло менше половини, то, на жаль, весілля відкладається.

Також було популярним ще одне веселе ворожіння на нареченого. В блюдце викладали різні предмети, а дівчата, не дивлячись, з зав’язаними очима, обирали один із них. По тому, який предмет попався, і судили про майбутнє нареченого. Як правило, значення предметів були наступні: зола – бідне важке життя, цукор – життя буде багате і веселе, цибулина – багато сліз пролити доведеться, чарка – чоловік буде п’яницею, срібна обручка – тихе сімейне життя, золота каблучка – жених буде дуже багатий.

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До речі, 14 жовтня українці відзначають також День захисник України, який з 2015 року став вихідним.

Фото: pixabay.com, sollys.ru