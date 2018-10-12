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Покрова Пресвятої Богородиці: традиції, обряди, ворожіння

Покрова Пресвятої Богородиці – головне осіннє свято, яке православні християни відзначають 14 жовтня. У цей день віруючі у молитвах просять Божу Матір про заступництво, здоров’я, сприяння у сімейному житті та коханні.

Покрова Пресвятої Богородиці

Саме тому на Покрову дівчатам, які бажають вийти заміж, слід прийти до церкви до початку богослужіння, поставити свічку Пресвятій Богородиці та попросити її про якнайшвидше заміжжя й щасливе сімейне життя.

Зі святом пов’язано багато народних традицій, обрядів та прикмет. Факти ICTV зібрали найцікавіші.

З чого почалося свято Покрови Пресвятої Богородиці

Свято Покрови сягає своїм корінням 910 року. У той час Константинополь був узятий в облогу ворогом. Святий Андрій Блаженний та його учень Єпіфаній молилися у Влахернському храмі про перемогу. Їм явилася Пресвята Богородиця, що пливла у повітрі в ясному небесному сяйві в оточенні ангелів і святих.

Разом із Богородицею вони побачили Іоанна Хрестителя та Івана Богослова. Богоматір помолилася разом із віруючими, після чого зняла зі своєї голови блискуче покривало і простягнула над усіма людьми, що перебували в церкві. Тим самим Покров Богородиці захистив їх від ворогів, видимих і невидимих. Дивовижне явище врятувало місто.

На Русі свято Покров Божої Матері було встановлене за князя Андрія Боголюбського приблизно в 1164 році.

Традиції, обряди та прикмети на Покрову 2018

Фото: pixabay.com

Здавна люди вірили, що Покрова приносить щастя, кохання і благоденство. Саме тому в цей час призначали весілля. Часто 14 жовтня випадає перший сніг, який асоціюється з весільним покривалом або фатою.

А ще в цей день прощалися з осінню і зустрічали зиму: На Покрову до обіду осінь, а після обіду – зима.

Якщо на Покрову вітряно – буде великий попит на наречених, якщо напередодні вночі випаде сніг – буде  багато весіль.

Щоб прожити зиму в достатку і теплі, проводили обряди. У цей день господині перший раз розводили вогонь у печі, причому обов’язково використовували гілки плодових дерев – щоб наступного року сади дали хороший урожай, а сім’я процвітала. А ще – щоб в оселі завжди було тепло і затишно.

До свята Покрови утеплювали житло і пекли млинці. Перед тим, як сідати за святковий стіл, господиня обходила всі кутки з тарілкою і тільки після цього, прочитавши молитву Пресвятій Богородиці, пробувала їх на смак. Також для застілля пекли спеціальний Покровський коровай, яким пригощали всіх родичів і сусідів. А залишки короваю сушили і ховали до Великого посту.

Всі головні обряди 14 жовтня виконувала жінка, господиня будинку. В цей день кожна мати намагалася захистити дітей покровом від усіх бід. Для цього, тримаючи в руках ікону Богородиці, жінка ставала на лаву, щоб опинитися над близькими, як колись у храмі Діва Марія з покривом з’явилася у повітрі над віруючими. Всі діти в родині, незалежно від віку, опускалися на коліна, і мати казала: Як Цариця Господня покровом землю всю накриває, так і я плід лона свого накриваю від усякої напасті. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Для дівчат і хлопців починалася пора посиденьок, коли довгими осінніми та зимовими вечорами дівчата пряли та вишивали під народні пісні.

Вважається, що Пресвята Богородиця бере під свій захист молоді родини, тому весілля й вінчання намагалися справляти саме в цей день.

Одна з відомих традицій полягала в тому, що в ніч на Покрову молодята замість матраців споруджували собі ложе з 21 житнього снопа. Це було своєрідною гарантією щасливого сімейного життя.

На Покрову помічали, якою буде зима:

  • Вона буде холодною та сніжною, якщо дме північний крижаний вітер, і теплою – якщо південний.
  • Якщо сніг покрив землю, то потрібно чекати сніжної і морозної погоди у всі три зимові місяці.
  • Відсутність опадів говорить про затяжну осінь. Немає снігу на Покров – не буде і на Катю (Святу Катерину – 7 грудня).
  • Якщо на Покров у небі пролітають журавлі – теплої зими не чекай. До того ж прийде вона раніше покладеного терміну.
  • Якщо на горобині забагато грон – зима буде морозною і сніжною. Природа таким чином піклується про птахів, щоб їм було чим харчуватися.
  • Дерева повністю скинули до Покрови листя – на теплий рік. Якщо ж листя залишилося – чекайте сильної холоднечі.

Як ворожити на Покрову 2018

Фото: pixabay.com

Покрова завжди вважалася дівочим святом, з неї починалася пора весіль. Тому дівчата, які мріяли вийти заміж, прикрашаючи ікону Діви Марії власноруч вишитим рушником, примовляли так: Покров, Покров, покрий мою голову хоч хустинкою, хоч ганчіркою, аби не залишилася я в дівках.

Також у ніч на 14 жовтня дівчата зверталися ще з таким проханням: Покрий землю сніжком, а мене – женишком. І лягала спати, ні з ким не розмовляючи. Якщо у сні з’явиться суджений – скоро весілля.

Ворожили і на солоних варениках. Для цього перед тим, як лягти спати, дівчина з’їдала штук п’ять чарівних вареничків і промовляла: Суджений-ряджений, принеси мені водички напитися. Хто присниться – той і наречений.

Зранку на Покрову дівчата бігли до церкви і ставили свічку Діві Марії. Хто раніше поставить свічку, той раніше й заміж вийде. А за полум’ям свічки дізнавалися своє майбутнє: рівний вогник означає тихе спокійне життя, якщо свічка горіла яскраво, сильно, з переморгуванням – таким і життя буде. Якщо ж свічка потріскувала – життя у дівчини буде дуже бурхливим.

А ще ворожили на зернах. Увечері майбутня наречена обходила все село і набирала потроху води з 9 криниць, а після варила в ній 72 пшеничних зерна. З цією пшеницею треба було відійти від свого будинку на 72 кроки і розкидати зерна. А вночі дівчина приходила туди ж і піднімала з землі те, що попадеться під руку. Якщо візьме варене зерно – чоловіка знайде молодого і багатого, якщо в руці опиниться тріска або гілочка – він буде теслею, знайдений папірець обіцяє нареченого грамотного і заможного, а зачерпне саму землю – жити їй з хліборобом.

Збираючись разом, дівчата ворожили: яка з них першою вийде заміж. Вони відрізали нитки однакової довжини і підпалювали їх. У кого з дівчат нитка згорить швидше – та і буде першою. Якщо нитка погасла відразу або згоріло менше половини, то, на жаль, весілля відкладається.

Також було популярним ще одне веселе ворожіння на нареченого. В блюдце викладали різні предмети, а дівчата, не дивлячись, з зав’язаними очима, обирали один із них. По тому, який предмет попався, і судили про майбутнє нареченого. Як правило, значення предметів були наступні: зола – бідне важке життя, цукор – життя буде багате і веселе, цибулина – багато сліз пролити доведеться, чарка – чоловік буде п’яницею, срібна обручка – тихе сімейне життя, золота каблучка – жених буде дуже багатий.

ЧитайтеЯк пов’язані два свята – Покрова і День захисника України

До речі, 14 жовтня українці відзначають також День захисник України, який з 2015 року став вихідним.

Фото: pixabay.com, sollys.ru

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