PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Порошенко зрівняв права жінок і чоловіків у ЗСУ/

Порошенко зрівняв права жінок і чоловіків у ЗСУ

Президент Петро Порошенко підписав закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Президент Петро Порошенко підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Реалізація закону сприятиме підвищенню рівня правового захисту жінок-військовослужбовців і збільшенню кількості жінок на військовій службі, зокрема на вищих військових посадах, пише АП.

Закон надає рівні можливості чоловікам і жінкам щодо укладення контракту на проходження військової служби. Жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

Читайте: На рівні з чоловіками: як обороняють Україну жінки на передовій

Також документ закріплює принцип, за яким жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками. Це передбачає рівний доступ до посад і військових звань і рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків.

Закон дозволяє призначати жінок до добового наряду, проте із дотриманням законодавства про охорону материнства та дитинства.

Крім того, скасовуються обмеження щодо служби жінок у військовому запасі. Від проходження зборів мають намір звільняти тільки вагітних.

Обмеження віку служби для жінок із 18 до 40 років (як за призовом, так і за контрактом) скасовується.

Закон набуде чинності за 10 днів після його офіційної публікації.

Нагадаємо, 6 вересня Верховна Рада зрівняла права та можливості жінок і чоловіків під час проходження військової служби.

Фото: Dmytro Buchko/Міноборони

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

136 нових складів за 3 роки: Україна витратить 4 млрд на будівництво арсеналів
Військовим ООС дозволили вогонь у відповідь – Порошенко сказав коли
Петро Порошенко
Ніяких диверсій: в Україні збудують 15 сучасних сховищ боєприпасів
День дівчаток, або більше не “чоловіча” професія – що треба знати
Українським військовим збільшать зарплати – коли і на скільки
У Британії бабуся дочекалася смерті чоловіка та набила 16 тату
Вибухи в Ічні: Україна залучить допомогу НАТО
Люди виїжджають! Біля Ічні вибухають склади боєприпасів (ОНЛАЙН)
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка