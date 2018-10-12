Президент Петро Порошенко підписав закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Президент Петро Порошенко підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях.

Реалізація закону сприятиме підвищенню рівня правового захисту жінок-військовослужбовців і збільшенню кількості жінок на військовій службі, зокрема на вищих військових посадах, пише АП.

Закон надає рівні можливості чоловікам і жінкам щодо укладення контракту на проходження військової служби. Жінки можуть укладати контракт на проходження військової служби до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

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Також документ закріплює принцип, за яким жінки проходять військову службу на рівних засадах із чоловіками. Це передбачає рівний доступ до посад і військових звань і рівний обсяг відповідальності під час виконання обов’язків.

Закон дозволяє призначати жінок до добового наряду, проте із дотриманням законодавства про охорону материнства та дитинства.

Крім того, скасовуються обмеження щодо служби жінок у військовому запасі. Від проходження зборів мають намір звільняти тільки вагітних.

Обмеження віку служби для жінок із 18 до 40 років (як за призовом, так і за контрактом) скасовується.

Закон набуде чинності за 10 днів після його офіційної публікації.