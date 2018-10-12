Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, буде теплою і сонячною.
Погода 12 жовтня буде теплою, вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях туман – видимість 200-500 м, повідомляє Укргідрометцентр.
Вдень максимальна температура – до +23 – на Закарпатті, в південних областях +21.
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У центрі і на заході – від 16 до 19 градусів тепла.
На півночі і сході – не вище 17-18 више нуля.
У Києві сьогодні сухо, вдень 15-17 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли про погоду на три вихідні дні – 13, 14 та 15 жовтня.
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