PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 12 жовтня (КАРТА)/

Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 12 жовтня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 12 жовтня, буде теплою і сонячною.

Погода 12 жовтня буде теплою, вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях туман – видимість 200-500 м, повідомляє Укргідрометцентр.

Вдень максимальна температура – до +23 – на Закарпатті, в південних областях +21.

Читайте: +22° і сонячно: погода в Україні на тиждень

У центрі і на заході – від 16 до 19 градусів тепла.

На півночі і сході – не вище 17-18 више нуля.

У Києві сьогодні сухо, вдень 15-17 градусів тепла.

Раніше синоптики розповіли про погоду на три вихідні дні – 13, 14 та 15 жовтня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка