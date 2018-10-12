Одеса. 2017. Спецпризначенці накривають елітний ресторан. Це було святкування 79-річчя авторитетного одеського злодія у законі Володимира Дрібного, відомого під прізвиськом Полтава. До нього щороку прибуває десант із кримінального бомонду країн колишнього СРСР. Чого вартує лише Гая Батумський, він же Георгій Мелікадзе – російський злодій у законі, якому так і не дали привітати поважного злодія. Тоді Полтаву відпустили – начебто після профілактичної бесіди. Але, через кілька місяців під час обшуку в його одеській квартирі вилучили – понад мільйон доларів США. Так званий общак.



Минув рік, і суд гроші Дрібного – повернув. Мовляв, на них не написано, що це – общак. Ще один шокуючий факт. Того ж року у Києві в крутому ресторані правоохоронці накрили злодійський сходняк. Затримали 65 кримінальних авторитетів. Але за кілька годин всіх відпустили.

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Скільки злодіїв у законі – гастролерів сьогодні в Україні – офіційної статистики немає. Мінюст запевнює – їх не існує. Однак, факти говорять про інше. Тема злодіїв – знову, як колись у 90-х, набирає обертів. Тільки тепер в інтернеті. А.У.Є. – що розшифровується, як “арештанський уклад єлиний” – бандитська організація, популярність якої зростає. Як і інтерес до зони.

Тюремне життя – держава в державі. Злодії у законі та авторитети у в’язницях – господарі. Вони вирішують, як розподілити тюремний общак, вони влаштовують бунти – особливо, коли зона – чорна, тобто, підпорядковується не адміністрації, а злодіям у законі, в яких поняття – на першому місці.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що при Нацполіції створили департамент для боротьби зі “злодіям у законі”