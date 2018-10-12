За добу окупанти 27 разів відкривали вогонь на Донбасі в районі проведення операції Об’єднаних сил, 10 з них – із важкого озброєння.

Втрат серед українських військових немає, водночас знищено двох бойовиків та шістьох поранено, повідомляє прес-центр ООС.

– Протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районі населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Красногорівка, Мар’їнка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине, – йдеться у повідомленні.

За даними штабу операції, окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, позиції Об’єднаних сил у Луганському, Чермалику та Лебединському ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру, а біля Луганського, Світлодарська та Гнутового вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

По Водяному окупанти також застосовували озброєння бойових машин піхоти (БМП).

Від початку поточної доби противник з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв позиції ООС поблизу Мар’їнки, Тарамчука та Гнутового.

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До слова, днями бойовики відкрили вогонь у бік патруля СММ ОБСЄ під час зміни персоналу на Донецькій фільтрувальній станції.

Фото: Міноборони