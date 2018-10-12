Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО від 12 жовтня Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Текст указу №320/ 018 опублікований на сайті АП.

Документ набирає чинності з дня його опублікування, тобто сьогодні.

Відзначимо, що частина рішення РНБО засекречена.

Відомо, що, згідно з документом, Кабмін повинен:

підготувати й узагальнити правову позицію України для підготовки консолідованої претензії до РФ і щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;

здійснити оцінку стану навколишнього середовища на півночі окупованого Криму у зв’язку з діяльністю заводу Кримський титан і офіційно зафіксувати її;

розробити механізм взаємодії між різними органами та підприємствами, що здійснюють рибогосподарську діяльність для зниження ризиків виникнення кризових ситуацій, зумовлених агресивними діями Росії;

затвердити стратегію інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим і т.д.

Крім того, повинна бути створена робоча ситуативна група з захисту національних інтересів України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці для моніторингу загроз нацбезпеці та підготовки відповідних пропозицій.

До слова, сьогодні президент підписав закон, який зрівнює права жінок і чоловіків під час служби в ЗСУ.

Фото: АП