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Захист морів: Порошенко ввів у дію “секретне” рішення РНБО

Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Порошенко підписує указ

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО від 12 жовтня Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці.

Текст указу №320/ 018 опублікований на сайті АП.

Документ набирає чинності з дня його опублікування, тобто сьогодні.

Відзначимо, що частина рішення РНБО засекречена.

Відомо, що, згідно з документом, Кабмін повинен:

  • підготувати й узагальнити правову позицію України для підготовки консолідованої претензії до РФ і щодо реалізації її міжнародно-правової відповідальності за збройну агресію проти України;
  • здійснити оцінку стану навколишнього середовища на півночі окупованого Криму у зв’язку з діяльністю заводу Кримський титан і офіційно зафіксувати її;
  • розробити механізм взаємодії між різними органами та підприємствами, що здійснюють рибогосподарську діяльність для зниження ризиків виникнення кризових ситуацій, зумовлених агресивними діями Росії;
  • затвердити стратегію інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим і т.д.
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Крім того, повинна бути створена робоча ситуативна група з захисту національних інтересів України в Чорному та Азовському морях і Керченській протоці для моніторингу загроз нацбезпеці та підготовки відповідних пропозицій.

До слова, сьогодні президент підписав закон, який зрівнює права жінок і чоловіків під час служби в ЗСУ.

Фото: АП

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