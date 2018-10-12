Зміна розкладу руху та маршрутів громадського транспорту пов’язані з проведенням масових заходів.

Розклад руху громадського транспорту в центрі Києва буде змінено в неділю, 14 жовтня, повідомили в прес-службі Київпастрансу.

Відомо, що зміни пов’язані з проведенням масових заходів у центрі столиці близько 15.00 в неділю, 14 жовтня, і відповідною забороною буде призупинено рух усіх видів транспорту на таких ділянках:

вул. Володимирській (на ділянці від вул. Льва Толстого до бульвару Шевченка);

бульварі Шевченка (на ділянці від вул. Володимирської до Бессарабської площі);

вул. Хрещатик (на ділянці від Бессарабської площі до Європейської площі);

Європейській площі.

У підприємстві уточнили, що також з 15:00 і до закінчення заходів буде тимчасово призупинено руху тролейбусів, що курсують за маршрутами № 5, 7, 8, 17, і автобусів маршрутів № 24, 114, 118.

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Рух зазначених маршрутів буде реорганізовано таким чином:

тролейбуси маршрутів №5 7, 8, 17 відповідно від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянськіої, пл. Космонавтів до б-ру Шевченка за власним маршрутом, далі – вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – б-р Тараса Шевченка, далі по своїй трасі;

автобуси маршруту №114 від вул. Милославської до Гаванського мосту за власним маршрутом, далі – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Хорива – вул. Почайнинська – вул. Григорія Сковороди – вул. Межигірська – вул. Електриків – вул. Набережно-Рибальська, далі за власним маршрутом;

автобуси маршруту №118 від ст. м. Чернігівська до вул. Басейної за власним маршрутом, далі – вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (в зворотному напрямку: вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Перемоги, далі за власним маршрутом.

До слова, Факти ICTV розповідають, чому маршрутки не повинні виходити на дороги Києва.