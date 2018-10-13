Штат Юта (США) визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.

Губернатор штату Юта (США) Гаррі Герберт підписав декларацію, якою Голодомор 1932-1933 років в Україні визнається геноцидом, повідомляє прес-служба посольства України у США.

Також 24 листопада оголосили Днем пам’яті українського Голодомору-геноциду.

Декларацію про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні підписали в присутності посла України в США Валерія Чалого і почесного консула України у штаті Юта Джонатана Фрідмана.

Юта стала 13 штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.

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До слова, Сенат США одноголосно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.