PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Голодомор визнали геноцидом в іще одному штаті США/

Голодомор визнали геноцидом в іще одному штаті США

Штат Юта (США) визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.

Голодомор

Губернатор штату Юта (США) Гаррі Герберт підписав декларацію, якою Голодомор 1932-1933 років в Україні визнається геноцидом, повідомляє прес-служба посольства України у США.

Також 24 листопада оголосили Днем пам’яті українського Голодомору-геноциду.

Декларацію про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні підписали в присутності посла України в США Валерія Чалого і почесного консула України у штаті Юта Джонатана Фрідмана.

Юта стала 13 штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.

Читайте: У Миколаєві вбили дослідника Голодомору Миколу Шитюка

До слова, Сенат США одноголосно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу
Сенат США визнав Голодомор геноцидом українського народу 
Голодомор
Комітет Сенату США визнав Голодомор геноцидом
Вбивство Миколи Шитюка
Різали двома ножами. Подробиці вбивства вченого Шитюка
події історії україни
Конституція, безвіз, агресія РФ та футбол. Головні події в незалежній Україні
Голодомор
Штат Іллінойс оголосив 2018-й роком пам’яті жертв Голодомору в Україні
Конгресс США
У США представили резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українців
Голодомор
11-й штат США визнав Голодомор в Україні геноцидом
Нью-Йорк визнав Голодомор геноцидом
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка