Штат Юта (США) визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом.
Губернатор штату Юта (США) Гаррі Герберт підписав декларацію, якою Голодомор 1932-1933 років в Україні визнається геноцидом, повідомляє прес-служба посольства України у США.
Також 24 листопада оголосили Днем пам’яті українського Голодомору-геноциду.
Декларацію про вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні підписали в присутності посла України в США Валерія Чалого і почесного консула України у штаті Юта Джонатана Фрідмана.
Юта стала 13 штатом США, який визнав Голодомор в Україні геноцидом.
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До слова, Сенат США одноголосно визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.
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