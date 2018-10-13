Міністра оборони Степана Полторака звільнили з військової служби.

Президент Петро Порошенко звільнив міністра оборони Степана Полторака з військової служби у званні генерала армії, повідомляє 112 Україна.

Полторак подав рапорт про звільнення, оскільки з початку 2019 року Міністерство оборони має очолювати цивільна особа. Він залишиться міністром оборони.

– Цінуючи внесок Степана Полторака у відродження Збройних сил України, а до цього – у відновлення і становлення Національної гвардії України, я прийняв рішення, щоб він продовжив керівництво оборонним відомством вже в статусі цивільного міністра, – сказав президент.

Крім того, Порошенко вручив міністру оборони орден Богдана Хмельницького I ступеня.

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До слова, Україна створила угруповання військ, готових до відбиття агресії зі сходу, Криму, Придністров’я і півночі.