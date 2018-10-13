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День створення УПА: що ти знаєш про Степана Бандеру – ТЕСТ

14 жовтня в Україні святкуватимуть День створення Української повстанської армії. Лідером і найвідомішим представником УПА називають Степана Бандеру.

степан бандера

Бандера є українським політичним діячем, ідеологом і теоретиком українського націоналізму.

Жителі Південно-Східної України, Польщі та Росії ставляться до Бандери негативно, звинувачуючи у фашизмі, тероризмі і радикальному націоналізмі. Похідне від його прізвища – бандерівці – поступово стало прозивним і застосовним до всіх українських націоналістів.

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Факти ICTV вибрали найцікавіші факти про життя Степана Бандери і склали для вас 10 запитань, відповівши на які ви зможете дізнатися багато нового.

Раніше Факти ICTV підготували коротку довідку про те,що вам потрібно знати про УПА та це свято.

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