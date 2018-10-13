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Опалювальний сезон у Києві стартує 15 жовтня

Розгортання системи централізованого опалення у Києві триватиме близько двох тижнів і розпочнеться з 15 жовтня.

Опалювальний сезон у Києві розпочнуть 15 жовтня, повідомив заступник глави КМДА Петро Пантелєєв.

– З огляду на прогноз погоди та різке похолодання з наступного тижня, ми розпочинаємо опалювальний сезон із 15 жовтня.

Для розгортання системи централізованого опалення нам необхідно близько двох тижнів, адже тривала відсутність гарячої води негативно вплинула на стан мереж, – сказав він на брифінгу.

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Пантелєєв нагадав, що в Києві велика протяжність теплових мереж більше 2,9 тис. км.

Через це роботу розгортають раніше, щоб встигнути запустити опалення до настання холодів.

Раніше Петро Пантелєєв заявив, що в Києві включать опалення, коли протягом трьох діб температура не підніматиметься вище 8° тепла.

Фото: Pixabay

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