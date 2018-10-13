14 жовтня українці святкують Покров Пресвятої Богородиці – головне осіннє свято.

Митрополит Антоній нагадав історію свята Покрови Пресвятої Богородиці та побажав мужності і стійкості захисникам вітчизни.

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Він розповів про історію свята і зазначив, що подробиці подій збереглися в описі життя святого Андрія, Христа заради Юродивого.

– Під час богослужіння блаженному Андрію явилася Божа Матір. Вона йшла від входу до амвону у супроводі святих Іоанна Предтечі та Іоанна Богослова. Це бачив також учень святого Андрія – Епіфаній. Після молитов Пресвята Богородиця увійшла у вівтар і, знявши з голови покривало, розпростерла його над присутніми у храмі. Цим Вона показала своє заступництво за кожного православного християнина, який просить у Неї допомоги, – розповів владика Антоній.

Він додав, що Пресвята Богородиця, будучи Матір’ю Христа, стала Матір’ю для кожного з нас.

– Вона особливо молиться за рід людський перед Богом і покриває кожну людину Своїм покровом. Хай Божа Матір оберігає наш боголюбивий український народ від усякої небезпеки і скорботи, а Господь нехай подарує нам мир і процвітання на довгі літа, під небесним Покровом Пречистої Діви, – побажав керуючий справами УПЦ.

Він закликав молитися, щоб Богородиця почула молитви за захисників України, “які кладуть сьогодні душу за ближніх, виконуючи заповідь Господню про найвищий прояві любові”.

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