Президент України Петро Порошенко пояснив, чому Українська православна церква Московського патріархату не може називатися українською.

Про це він сказав перед подячною молитвою за автокефалію української церкви.

– Все дуже просто. Патріарх Російської православної церкви на кожній службі, – на кожній! – молиться за російську владу, – владу, яка вчинила агресію проти нашої держави! Патріарх Кирило Російської православної церкви молиться за російську армію, яка вбиває українських військових, вбиває цивільне населення, вбиває українців. А у нас в Україні, на жаль, є храми, які все ще поминають патріарха Кирила, який здійснює ці молитви. Я думаю, що це точно не для українського народу. Хіба можуть храми, в яких лунають молитви за патріарха, який молиться за російську армію, називатися українськими? – заявив президент.

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Порошенко пообіцяв і гарантував право парафіян Української православної церкви Московського патріархату ходити в свої храми і далі.

– Але я б попросив кожного задуматися: і паству, і віруючих цієї конфесії, – сказав він.

Нагадаємо, 11 жовтня Синод Вселенського патріархату прийняв рішення надати Томос про автокефалію православній церкві в Україні.