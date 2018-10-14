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ОБСЄ зафіксувала біля кордону з Росією колону військової техніки

На непідконтрольній Україні території Донецької області, біля кордону з Росією помітили колону військової техніки.

Про це повідомив штаб ООС з посиланням на дані ЗМІ ОБСЄ.

– В районі Манича поблизу кордону з Російською Федерацією БПЛА СММ знову зафіксував колони військових вантажівок, одна з яких у складі семи Камазів, чотирьох Уралов, а також МТ-ЛБ на тралі, а інша – у складі двох Камазів (один з яких – з двохосьовим причепом) і двох Уралів, – йдеться в повідомленні.

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У штабі додали, що це лише один з багатьох зафіксованих міжнародними спостерігачами фактів, що підтверджують безперервний рух озброєння в обидві сторони на контрольованому сепаратистами ділянці російсько-українського кордону.

Нагадаємо, 10 жовтня у напрямку Сімферополя тимчасово окупованого Криму була зафіксована велика колона військової техніки з близько 40 вантажних машин різного призначення.

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