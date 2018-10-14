14 жовтня в Україні буде тепла і сонячна погода.
Погода в Україні збережеться теплою і сонячною, повідомляє Укргідрометцентр.
У західних областях 14 жовтня буде ясна сонячна погода, температура повітря до 22 градусів.
На півночі країни також без опадів, до 19 градусів тепла.
На півдні – до 23 градусів вище нуля. Також сонячно.
У Східних областях до 19 градусів тепла, опадів не очікується.
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У центральних областях – сонячно, 17…20 градусів тепла.
У Києві вдень 17…19 градусів тепла, опадів не очікується.
Нагадаємо, 24 вересня на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей на горі Піп Іван Чорногірський випав перший сніг.
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