Донбас буде звільнено, а нова влада займеться розвитком деокупованих територій, заявила Юлія Тимошенко у Станиці Луганській.

Донбас буде звільнено, а нова влада приділятиме достатню увагу вирішенню питань деокупованих територій.

Про це Юлія Тимошенко, яка провела День захисника України на Донбасі, заявила під час перебування у Станиці Луганській, пише прес-служба Батьківщини.

Лідер Батьківщини поспілкувалась з представником місцевої влади та з людьми, які знаходились на КПВВ, щоб зрозуміти реальний обсяг проблем, що потребують першочергового вирішення.

– Після зміни влади часу на складання планів не буде. Треба буде діяти негайно, – наголосила вона.

Як з’ясувалося, чи не найбільше людей хвилює процедура виплати пенсій. Українці, які живуть в окупованих районах, але повинні їздити за грошима на вільну від агресора територію, попросили Юлію Тимошенко спростити існуючий механізм.



Тимошенко: Донбас буде звільнено, а нова влада займеться розвитком деокупованих територій / 2 фотографии

Ще одна важлива проблема – розвиток регіону після деокупації. Голова партії запевнила, що нова влада одразу відкоригує бюджет на 2019 рік з урахуванням фінансування територій, які знаходяться на лінії зіткнення. Також буде впроваджено спецкоефіцієнт при наданні субвенцій для цих територій на освіту, охорону здоров’я та посилення соцзахисту людей, які там мешкають.

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Тимошенко попросила українців триматися, “бо мир обов’язково прийде”.

Лідер Батьківщини заявила, що її команда має стратегію миру:

– Я впевнена, що ми зможемо організувати переговорний процес.

Юлія Тимошенко також поспілкувалась з бійцями, які несуть службу на блокпосту неподалік від лінії зіткнення, привітала їх із Днем захисника України та привезла подарунки, які їм необхідні.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко розповіла, як понизить ціни на газ, працюючи з МВФ.

Фото: Alexander Prokopenko