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У Конотопі військових привітали зі святом роликом з кадрами “ДНР”

У Конотопі Сумської області військових до Дня захисника України привітали відеорядом з символікою самоназваної “ДНР”.

У місцевому палаці культури організували концерт з нагоди Дня захисника. Під час одного з танцювальних номерів на фоні показали кліп на пісню російської співачки Поліни Гагаріної Кукушка.

Це відео зняли в окупованому Донецьку, а на кадрах — символіка бойовиків та ватажки “ДНР”, пише Громадське. Поліція порушила кримінальну справу за статтею 161 Кримінального кодексу (Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті).

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СБУ та прокуратура з’ясовуватимуть, чи це була провокація, або помилка організаторів.

– Подія збурила місцеву громаду та керівництво Конотопської міської ради, яке пообіцяло всіляко сприяти правоохоронцям у розслідуванні даного кримінального провадження, — додали у поліції.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко привітав українців з Днем захисника України.

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