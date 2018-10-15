Розблокування засідань Комісії Україна-НАТО залежить від домовленостей України і Угорщини в контексті забезпечення мовних прав угорської меншини на Закарпатті в рамках українського закону про освіту.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну.

– За оцінками генсекретаря, ключ до розблокування роботи Комісії лежить в площині домовленостей між Україною та Угорщиною в питанні забезпечення мовних прав угорської меншини, повідомляє Mission of Ukraine to NATO.

Важливим кроком буде повне виконання рекомендацій Венеціанської комісії щодо імплементації закону України про освіту.

Павло Клімкін наголосив, що метою України залишається гарантування жителям Закарпаття рівних прав, створення умов для повноцінного розвитку як громадян України, підтримки їхніх мов, традицій та культури.

Нагадаємо, як Угорщина зірвала засідання комісії Україна-НАТО в Брюсселі.

Фото: Palinchak/Dreamstime