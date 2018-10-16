Москва не зможе змусити Вселенський патріархат відступити від рішення про автокефалію Україні, заявили в УПЦ-КП.

Російська православна церква (РПЦ), розриваючи спілкування з Константинопольським патріархатом, розраховує на мобілізацію інших помісних церков проти Вселенського патріархату і на фінансовий тиск через втрату доходів від російських паломників на Афон, але ці важелі тиску не спрацюють, вважає прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

– На що розраховує МП, оголосивши “Мінську схизму”. а) На мобілізацію інших помісних церков проти Вселенського патріархату і його рішення. б) На фінансовий тиск через втрату доходів, які російські паломники (в т.ч. мільйонери і мільярдери) приносили на Афон, – написав архієпископ Євстратій на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Разом з тим, він зазначає, що після провального візиту Московського патріарха Кирила до Вселенського патріарха Варфоломія, після призначення екзархів до Києва і реакції Синоду РПЦ з частковим розривом відносин двох патріархатів реакція помісних церков була стриманою.

– Навіть найближчі до МП (до Московського патріархату. – Ред.) обмежилися “глибокою заклопотаністю”. Жодна помісна церква не прийняла рішень наслідувати приклад РПЦ і почати розрив відносин з Константинополем, – підкреслює архієпископ Євстратій.

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Тому, за його словами, розрахунок Москви, що зараз вона “зможе сколотити анти-Константинопольську коаліцію” виглядає нереальним.

– У нинішніх умовах очевидно, що змусити Константинополь відступити Москва вже не здатна, адже мова йде про майбутнє і авторитет самого Вселенського патріархату: відступивши він поховав би одне й інше, – додав він.

Як відомо, Синод Вселенського патріархату закінчив свою 3-денну роботу в Стамбулі, яка розпочалася 9 жовтня. Наступний Синод пройде 9-11 листопада.

За час роботи Синод: підтвердив вже прийняте рішення про те, щоб Вселенський Патріархат приступив до надання автокефалії Церкві України; відновив станом на сьогоднішній день Ставропігію Вселенського Патріарха в Києві, прийняв та розглянув прохання про апеляцію від Філарета Денисенка, Макарія Малетича та їх послідовників; скасував зобов’язання Синодального листа 1686 року, який надавав у порядку ікономії право Патріарху Московському висвячувати Київського митрополита, обраного собором духовенства та вірян його єпархії.