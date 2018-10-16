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Демченко представить Україну в ТКГ. Що відомо про дипломата

Руслан Демченко представить Україну на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську. Факти ICTV зібрали все, що відомо про дипломата.

Україну на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську 16 жовтня представлятиме дипломат Руслан Демченко.

Офіційного представника України в ТКГ президент Петро Порошенко призначить пізніше.

Руслан Демченко – радник президента України, екс-представник України в Тристоронній контактній групі.

У 2010-2014 роках Руслан Демченко був заступником глави МЗС України, в лютому 2014 року кілька днів виконував обов’язки глави відомства.

У 1992-1996 роках був другим секретарем посольства України в США, в 2000-2005 роках – консулом України у Стамбулі, потім послом України в Сербії і Чорногорії.

Наприкінці 90-х був заступником керівника управління Адміністрації президента Леоніда Кучми.

У 2006-2010 роках очолював Офіс третього президента Віктора Ющенка.

Фото: Маркевич Олег/УНІАН

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