В інциденті з падінням винищувача Су-27 у Вінницькій області був залучений військовослужбовець США, однак на даний момент розслідується інформація про його можливу загибель.

Про це йдеться на сайті командування ВПС США в Європі і Африці.

– Ми бачили повідомлення, в яких говорилося про жертву з США, і можемо підтвердити, що в інцидент був залучений американський військовослужбовець, – йдеться у повідомленні.

Командування повідомляє, що у даний час проводиться розслідування інциденту, і обіцяє надати додаткову інформацію по мірі її надходження. Воно не повідомляє, яке саме відношення до інциденту має американський військовослужбовець. У повідомленні не уточнюється і доля американського пілота.

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Нагадаємо, що у Вінницькій області 16 жовтня зазнав катастрофи літак Су-27. Обидва пілоти загинули.