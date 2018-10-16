Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу замість Леоніда Кучми буде представляти дипломат Руслан Демченко.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко, передає Інтерфакс-Україна.

– Сьогодні відбувається засідання Тристоронньої контактної групи, а також робочих підгруп у Мінську. Сьогодні Україну під час цього засідання буде представляти дипломат і радник президента Руслан Демченко, – уточнила вона.

За її словами, президент Петро Порошенко пізніше призначить представника України у ТКГ у зв’язку з залишенням цього поста другим президентом країни Леонідом Кучмою.

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– Саме президент України і повинен оголосити це прізвище. І 100% це буде патріотична, професійна людина, яка буде гідно представляти позицію України в Мінську, – сказала Геращенко.