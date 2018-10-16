Понад дві тисячі осіб, призваних до армії на території окупованого Криму, служитимуть на території Російської Федерації.

Окупанти на території Криму призвали 2300 осіб, з яких більше 2 тисяч вивезуть на територію Російської Федерації.

– Є тенденція до збільшення кількості призовників. У нинішню кампанію ми будемо призивати вже близько трьох тисяч осіб. Також розширюється географія служби. Крім традиційної відправки в Чорноморський флот, частини Південного і Західного військових округів додається також Північний флот ВМФ Росії, – розповів “військовий комісар” окупованого Криму Олег Єрмілов, повідомляє КримSOS.

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Як повідомлялося, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що Росія реставрувала ядерну базу в Криму та завезла туди зброю.