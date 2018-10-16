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Перехід на іншого оператора без зміни номеру – названо дату запуску

Послуга перенесення номера при зміні мобільних операторів стане доступна 1 травня 2019 року.

SIM карта

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері зв’язку та інформатизації затвердила, що впровадження послуг з перенесення абонентських номерів почнеться з 1 травня 2019 року, повідомляє прес-служба регулятора.

Створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, які надають послуги мобільного зв’язку, та їхнє підключення до централізованої бази даних відбудеться до 1 лютого 2019 року.

Зараз рішення направлять на реєстрацію в Міністерство юстиції, щоб воно вступило в силу.

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До слова, Укртелеком отримав добро від телеком-регулятора і почав пілотний проект по використанню мобільної мережі для організації послуг місцевої фіксованої телефонії.

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