Погода в Україні сьогодні, 16 жовтня, по всій території буде теплою та сонячною, без опадів.
16 жовтня погода в Україні буде теплою. Опади не очікуються, повідомляє Укргідрометцентр.
У західних та північних областях вдень температура підніметься до 19-21° тепла. На сході також буде тепло – 19-22°.
У центрі України стовпчик термометра коливатиметься в межах 18-22° тепла.
Найтепліше буде на півдні та в Криму – 21-23°.
У Києві без опадів. Температура вдень – 18-20° тепла. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
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Ми також писали, якою буде погода в Україні на тиждень – із 16 по 19 жовтня.
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