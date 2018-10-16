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Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 16 жовтня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 16 жовтня, по всій території буде теплою та сонячною, без опадів.

16 жовтня погода в Україні буде теплою. Опади не очікуються, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних та північних областях вдень температура підніметься до 19-21° тепла. На сході також буде тепло – 19-22°.

У центрі України стовпчик термометра коливатиметься в межах 18-22° тепла.

Найтепліше буде на півдні та в Криму – 21-23°.

У Києві без опадів. Температура вдень – 18-20° тепла. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

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Ми також писали, якою буде погода в Україні на тиждень – із 16 по 19 жовтня.

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