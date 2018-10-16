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У Києві введуть Картку учня: що це і коли з’явиться

У київських школах введуть Картку учня, яка поєднуватиме функції звичного посвідчення і банківської карти.

Картка учня служитиме проїзним, виключаючи хаотичні подорожі по великому місту, повідомляє телеканал Київ.

Також картка буде пропуском до навчального закладу. Однак для цього потрібно ще автоматизувати пропускну систему в кожній школі Києва.

Над повним обсягом можливостей Картки учня ще доведеться попрацювати.

До школярів вони повинні дійти перед початком наступного навчального року.

Читайте: Як користуватися Карткою киянина онлайн

– Зараз ведуться роботи по актуалізації реєстру учнів… Вже відпрацьований дизайн карти, інформація, яка повинна бути на карті, і найближчим часом ми запустимо тендер на виготовлення таких карток, – зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

За словами заступника директора Департаменту соціальної політики КМДА Максим Бученко, в школах зараз працюють над електронним щоденником.

– Одним з напрямків, який зараз розробляється, буде щоденник школяра. Батьки учня зможуть зайти подивитися на сайті (ідентифікатором є Картка киянина), вони будуть дивитися: чи він був на навчанні, яку оцінку отримав… яке домашнє завдання, – розповів він.

Раніше ми писали про те, що в Картки киянина з’явиться мобільний додаток на IPhone і Android.

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