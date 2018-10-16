Минулої доби бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі, 9 разів – із забороненого озброєння. Один боєць ЗСУ загинув, трьох поранено.

15 жовтня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил загострилася, проте залишалася цілком контрольованою.

Бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Під час обстрілів 9 разів було застосовано заборонене Мінськими домовленостями озброєння, повідомляє штаб ООС.

Ворог обстрілював наші позиції в районі населених пунктів Кримське, Катеринівка, Степне, Троїцьке, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Південне, Авдіївка, Піски, Невельське, Мар’їнка, Березове, Степне, Старогнатівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Водяне, Лебединське та Широкине.

Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Позиції Об’єднаних сил у районі населених пунктів Троїцьке, Новолуганське та Талаківка противник обстрілював зі 120-мм мінометів.

По опорних пунктах біля Троїцького, Луганського, Світлодарська та Гнутового ворог застосовував 82-мм міномети.

На захисників Троїцького та Водяного ворог здійснював вогневий вплив із озброєння бойових машин піхоти, а в Авдіївці відбулось бойове зіткнення.

У ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, троє отримали поранення.

За даними розвідки, двох бойовиків знищено та шістьох поранено.