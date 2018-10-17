Через катастрофу винищувача Су-27УБ ПС ЗСУ заходи навчань Чисте небо – 2018 не проводитимуть.

Через катастрофу винищувача Су-27УБ ПС ЗСУ скасували заходи навчань Чисте небо – 2018, які були заплановані на 18-19 жовтня, повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ.

Раніше повідомлялося про те, що польоти всіх типів техніки на навчаннях Чисте небо – 2018 вирішили продовжити незважаючи на авіаційну катастрофу винищувача Су-27УБ у Вінницькій області.

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Нагадаємо, військова прокуратура Центрального регіону України розпочала розслідування падіння винищувача Су-27УБ у Вінницькій області, який виконував навчально-бойовий політ в рамках військових навчань Чисте небо-2018 (Clear Sky-2018).